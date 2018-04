Il Rotary Club Avezzano consegna mille euro al Centro Italia Nuoto da destinare a persone con disabilità

Avezzano. E’ un assegno da mille euro quello che questa mattina è stato consegnato alla società sportiva dilettantistica “Centro Italia Nuoto” da parte del “Rotary Club Avezzano”. Una somma interamente destinata a persone con disabilità, con l’obiettivo di facilitare l’accesso all’attività sportiva del nuoto. “Ancora una volta siamo vicini al mondo dei diversamente abili, realtà di cui ci occupiamo oramai da molto tempo. Essendo medico”, dichiara Massimo Nicolai, presidente per il secondo anno consecutivo del Rotary Club Avezzano, “sono consapevole dei benefici che questo sport può apportare a livello fisico e per questo ho ritenuto opportuno cercare di incentivare i nostri amici con disabilità a partecipare a corsi di nuoto”. “Questa iniziativa darà la possibilità a persone diversamente abili di praticare l’attività sportiva nel nostro centro a un prezzo ridotto”, continua il direttore del Centro Italia Nuoto, Massimo De Leonardis, “grazie al contributo del Rotary Club e al nostro impegno nel cercare di agevolare le quote di accesso in piscina. Siamo onorati di aver ricevuto l’assegno di mille euro, in quanto darà una spinta positiva anche all’avvicinamento allo sport”.

Presenti alla consegna, due affermate associazioni marsicane che da sempre si occupano del mondo della disabilità: “Help Handicap Onlus”, e “AIPD Marsica”, presiedute rispettivamente da Stefano Di Giuseppe e Monica Carducci. Mariangela Rametta, membro dell’associazione “Help Handicap” ha affermato: “il nostro centro diurno per persone con disabilità non punta solamente alla socializzazione e all’integrazione ma anche alla stimolazione delle ultime capacità residue. Siamo molto contenti quindi di poter prendere parte all’iniziativa del Rotary Club Avezzano, che permetterà a tutti i ragazzi di interagire sempre di più con il mondo esterno”. Monica Carducci, presidente dell’associazione “AIPD Marsica” ha continuato: “la nostra associazione è nata dalla volontà di famiglie che hanno ritenuto opportuno attivarsi al fine di migliorare le condizioni di vita di persone con sindrome di Down, in tutti i contesti societari. L’obiettivo è quello di integrare i ragazzi nella società e allo stesso tempo formare la società che ci circonda. Il nuoto, in questo caso, è una delle attività più importanti perché li aiuta sia nel campo dell’educazione motoria che nella socializzazione”.

Gabriele Franciosi, membro da più di 30 anni del Rotary Campus Abruzzo e Molise, ha spiegato in che modo il Rotary opera all’interno di questo ambito: “Il Rotary Campus Abruzzo e Molise è un’iniziativa che coinvolge tutte i Club abruzzesi e molisani e attraverso la quale è possibile far trascorrere gratuitamente una settimana di vacanza ai ragazzi diversamente abili nei villaggi turistici. Dalle mostre alle gare di pesca, 7 giorni di allegria e di integrazione con i normodotati, in quanto le strutture selezionate sono sempre strutture aperte al pubblico”. Giorgia D’Ascanio