Patto d’intesa tra Trenitalia e Dmc Marsica Terrextra per far conoscere le bellezze del territorio

Avezzano. Patto d’intesa tra Trenitalia e la Dmc Marsica Terrextra per accompagnare turisti e appassionati del settore alla scoperta dei cunicoli di Claudio. Verrà presentata domani mattina, alle 10.30 nella sala conferenze della Comunità Montana Montagna Marsicana la convenzione stilata tra la Dmc, guidata da Giovanni D’Amico, e Trenitalia. Treni speciali con sconti per i viaggiatori e tante altre novità per fare in modo che le bellezze marsicane siano sempre più accessibili e collegate con le grandi città. I dettagli della convenzione verranno presentati questa mattina durante la conferenza stampa dal presidente della Dmc, D’Amico, e da un delegato di Trenitalia.