Interporto, appello dell’Assotir: la struttura deve essere destinata al settore del commercio

Avezzano. Il centro smistamento merci deve essere dedicato al mondo del commercio. Questo l’appello che l’Assotir ha rivolto al sindaco, Gabriele De Angelis, e al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, per fare in modo che l’Interporto possa essere destinato allo sviluppo del settore commerciale. La protesta dell’Assotir arriva a pochi giorni dalla notizia che la logistica della protezione civile nazionale verrà trasferita da Roma al centro smistamento merci di Avezzano. Nella struttura, realizzata più di 15 anni fa, dal terremoto del 2009 ha trovato ospitalità la Croce rossa italiana e, a partire dalle prossime settimane, arriverà anche la protezione civile. “La nostra è una categoria fortemente provata dalla crisi economica”, ha commentato Roberto Di Berardino, presidente Assotir della provincia dell’Aquila, “per questo avevamo confidato nella possibile apertura dell’Interporto che da sempre era stato descritto come un grande centro di stoccaggio di prodotti orticoli e non. Siamo rimasti sconcertati per come è andata a finire la questione anche perchè, in tutti questi anni, si è sempre parlato di un mezzo utile per il rilancio del trasporto locale su gomme e per lo sviluppo della Marsica, ma di fatto così non è stato”.

I fondi investiti da Regione e Governo nel centro smistamento merci non si contano più. Solo per il completamento erano stati messi in bilancio 32,5 milioni di euro, di cui 20,43 nella prima fase con avvio opere 2007/2008, e 11,92 nella seconda/terza fase con avvio opere 2008/2009 e 2010/2011. La struttura, però, non ha mai funzionato di fatto e non è mai stata aperta nonostante le numerose inaugurazioni fatte nel tempo. “Abbiamo avuto tanti incontri con il presidente della Regione Chiodi quando si parlava della possibile entrata in funzione del centro”, ha continuato Di Berardino, “poi c’è stata la crisi e il terremoto, e sono arrivati giustamente i volontari della Croce rossa e della protezione civile. A noi non dispiace che attualmente la struttura ospiti queste due importanti realtà, ma forse sarebbe opportuno che chi ci amministra pensi anche a utilizzare almeno parte del centro smistamento merci per il settore commerciale. Facciamo appello al sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, e nei prossimi giorni avremo l’opportunità di rivolgerci anche al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, affinchè questo centro possa essere utilizzato per