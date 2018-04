Le Benedettine di Tagliacozzo dicono addio a suore Metilde, l’unica monaca tagliacozzana del convento

Tagliacozzo. La comunità delle suore Benedettine di Tagliacozzo dice addio a suor Metilde, al secolo Angela De Santis, classe 1925. La monaca di clausura era l’unica nel convento del centro storico originaria di Tagliacozzo. Novantatreenne da tempo era malata e assistita dalle sue consorelle. Anche in occasione del Volto Santo madre Donatella Di Marzio, badessa del monastero, aveva dovuto delegare una suora ad assisterla. Suor Metilde, da sempre impegnata nella cucina del convento, decise di entrare in clausura contro l’iniziale contrarietà dei genitori preoccupati. Ad aiutarla fu don Gaetano Tantalo che le permise di potersi unire alle monache benedettine e di portare quella dote richiesta che la famiglia le fece proprio come richiesto dalle consorelle.

“Conoscevo personalmente suor Metilde, sempre particolarmente gentile e nobile nell’aspetto”, ha commentato il sindaco Vincenzo Giovagnorio, “era la monaca che nei vespri intonava gli inni del coro perchè aveva una voce molto bella. Apparteneva alle suore della vecchia guardia, possiamo dire così, la ricordo all’epoca in cui era badessa madre Angela e madre Teresa. Sono sempre stato molto legato al convento e alle sue consorelle che stimo per l’impegno e la devozione verso la nostra comunità e a loro va il mio cordoglio per questa grande perdita”.