Scurcola Marsicana. Chiude la caserma dei carabinieri di Scurcola Marsicana, trasferimento temporaneo negli uffici comunali. Da qualche giorno è in atto nello stabile lungo la Tiburtina un trasloco di cui tutti erano a conoscenza. La struttura che ospitava i carabinieri, infatti, non era più idonea e per questo l’Arma ha deciso di togliere i suoi uomini da lì e spostarli altrove. “Già durante gli anni scorsi si paventava un trasferimento della stessa presso un edificio a Cappelle”, ha spiegato il primo cittadino Maria Olimpia Morgante, “sa subito, cioè dopo il nostro insediamento abbiamo iniziato a chiedere chiarimenti in merito, sembrava che fosse tutto quasi pronto, fino a quando qualche mese fa ci veniva comunicato che la pratica, ferma presso alcuni uffici preposti all’evasione della stessa, era stata archiviata.

Subito ci siamo impegnati ad incontrare i vertici dell’arma per avere chiarimenti sulla vicenda, ci siamo incontrati in comune ed abbiamo concordato un percorso da intraprendere insieme poiché ci veniva assicurato che assolutamente la caserma dei carabinieri di Scurcola non avrebbe chiuso ma che, lo stabile non era ormai nelle condizioni, sia strutturali che da un punto di vista dell’impiantistica, idoneo all’uso e non rispondeva alle più elementari norme per le quali essa potesse assolvere al suo specifico uso. Quindi per ora il trasferimento è temporaneo, avremo un ufficio in Comune dove i nostri militari potranno ricevere i cittadini che ne avessero la necessità e sui giorni e gli orari aspettiamo indicazioni da parte della compagnia di Tagliacozzo. Intanto ci stiamo attivando per trovare idonee soluzioni al ripristino della stessa al fine di poter di nuovo ospitare l’Arma”.