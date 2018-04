Chiude e si trasferisce a Tagliacozzo l’ambulatorio vaccini di Carsoli, i sindaci pronti a tutto per impedirlo

Carsoli. Chiuderà i battenti il 24 aprile l’ambulatorio per i vaccini di Carsoli. A nulla sono valsi i tentativi degli amministratori della Piana del Cavaliere di mantenerlo in vita e di opporsi a quel piano di razionalizzazione dei servizi legati alle vaccinazioni. Qualche giorno fa sulla porta del distretto di Carsoli, che serve anche i Comuni di Oricola, Pereto, Rocca di Botte, e poi quelli del confine laziale, è comparso un cartello che avvisava gli utenti della soppressione del servizio. Il servizio verrà trasferito a Tagliacozzo. Molti i disagi per la città di Carsoli ma anche per tutto il comprensorio zonale della Piana del Cavaliere.

Il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, e i colleghi della Piana del Cavaliere non si vogliono dare per vinti e si stanno già organizzando per chiedere alla Asl di fare un passo indietro. Già nei mesi scorsi su questo tema le amministrazioni comunali avevano inviato una lettera alla Asl per scongiurare tale proposito. Ora torneranno alla carica per impedire questa ennesima spoliazione.