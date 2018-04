In vendita la scuola primaria di Cappelle dei Marsi e l’ex mattatoio di Scurcola Marsicana, l’asta a maggio

Scurcola Marsica. Il Comune di Scurcola Marsicana mette all’asta i suoi bene. Nell’ambito di un piano di rientro messo a punto dall’amministrazione guidata dal sindaco, Maria Olimpia Morgante, è stata fissata per il 15 maggio alle 10 nel Comune di Scurcola Marsicana l’apertura delle buste dell’asta per la vendita, mediante pubblico incanto, del mattatoio pubblico, attualmente non funzionante e della scuola primaria di Cappelle dei Marsi. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio Protocollo del Comune di Scurcola Marsicana entro e non oltre le 13 del 14 maggio.

Le schede degli immobili e la modulistica per partecipare all’incanto pubblico sono pubblicate sul portale internet del Comune di Scurcola nella sezione Amministrazione Trasparente provvedimenti oppure potranno essere richiesti presso gli uffici comunali.