Secondo festival della piana del Cavaliere 2018, accademia di alta formazione musicale a Pereto

Pereto. La seconda edizione del Festival della piana del Cavaliere è in programma dal 9 al 22 luglio prossimo nella cornice dei Borghi di Pereto, Oricola, Rocca di Botte, Santuario della Madonna dei bisognosi. Borghi autenticamente antichi che fanno da cornice alla piana del Cavaliere. Quindici giorni intensi di eventi musicali e artistici comprensivi di master/ corsi per strumenti a fiato quali tromba, trombone, corno e i legni clarinetto e oboe, con l’aggiunta delle percussioni, guidate da eccellenze artistiche e musicali internazionali. Giorni in cui ci saranno performance teatrali e, non ultima, la mostra dei manifesti che hanno concorso per la scelta di quello della manifestazione 2018. L’Accademia di alta formazione musicale, in parallelo, sta facendo da ponte tra le prime due edizioni del Festival: dallo scorso dicembre a giugno, con cadenza mensile, sono attive le master_ corsi di alta formazione ospitate nell’edificio scolastico della Comunità di Pereto. Corsi condotti dagli Artisti musicali Stefano Pagliani (violino), Carlo Guaitoli (pianoforte), Roberto Abbondanza (canto); l’iscrizione ai corsi è gratuita per i numerosi partecipanti nazionali e internazionali. Allieve e allievi saranno coinvolti negli eventi del Festival.

Siamo a scrivere di cultura e arte a 360 gradi per 365 giorni senza soluzione di continuità tra la formazione e gli eventi artistici e musicali che si terranno. La sintesi è che drappelli di artisti, musicisti, visitatori, stanno popolando continuativamente i nostri luoghi che non a caso, in una dimensione interregionale e interprovinciale di Rieti e Roma, sono stati magnetici anche per le spiritualità del Beato Francesco Patrono d’Italia (Fonte colombo, Sinai francescano nel circuito di Rieti), di San Benedetto patrono d’Europa (Sacro speco Subiaco); in contiguità con il medianiene, alle cui sorgenti abbiamo la Santissima Trinità a Vallepietra, dentro i nostri monti simbruini foderati da splendide faggete seconde a nessuna che fanno da cornice a insediamenti millenari.

Queste attività sono promosse da AISICO (Associazione italiana per la sicurezza stradale) dentro la progettualità dell’Accademia e Festival della Piana del Cavaliere di cui è Presidente il responsabile legale dell’Azienda, Ingegner Stefano Calamani, affiancato dalla Direttrice Artistica e musicista Dr.ssa Anna Leonardi, con il coordinamento della Dr.ssa in Beni culturali Marta Balzar. Va a merito quindi di AISICO, azienda insediata da pochi anni nel comune di Pereto, promuovere il territorio e i suoi abitanti, evocando esperienze storiche di Aziende che hanno creato rapporti economici, e sociali attivandosi nella complessità che abbraccia economia, arte, culture per un innalzamento della dignità umana e del lavoro. Sorride il cartello ‘Olivetti’ sulla via Turanense a Carsoli