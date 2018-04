Archeoclub incontra il sindaco De Angelis per la valorizzazione del santuario di Pietraquaria

Avezzano. La promozione e la valorizzazione del sito archeologico in cui sorge il santuario della Madonna di Pietraquaria, con uno scavo che riporti alla luce le rovine del castello che più fonti storiche citano, è l’obiettivo condiviso nell’incontro che si è tenuto oggi pomeriggio al Comune di Avezzano. All’incontro sono intervenuti Umberto Irti e Laura Saladino, rispettivamente ex presidente ed attuale presidente di Archeoclub nella Marsica; poi anche Rocco Di Micco, assessore con delega al Turismo del Comune di Avezzano, e il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio. Laura Saladino e Umberto Irti hanno illustrato l’iniziativa per l’avvio dei lavori di ripulitura dell’area del Salviano, poiché quest’ultima custodisce i resti del castello. L’iniziativa, che ha già ricevuto l’ok della Soprintendenza dei beni culturali, sarà seguita dall’avvio di tutta la fase preparatoria a future campagne di scavo. Verrà poi realizzata la pianta dell’edificio, una planimetria, la raccolta dei documenti e l’avvio dello studio delle fonti. I rappresentanti di Archeoclub hanno spiegato la storia del castello, di cui si legge nel “Catalogus Baronum”, e illustrato passaggi degli interventi possibili da promuovere con uno scavo basato sul metodo stratigrafico. L’intenzione è quella di prevedere una campagna di scavo annuale, che sia così sistematica. Altro punto trattato è l’iniziativa dell’assessore Di Micco di creare una rete tra i Comuni marsicani, per la valorizzazione dei siti fortificati del territorio. Il fine è quello di elaborare un progetto che acceda a fondi provenienti dalla Comunità europea, mirato alla valorizzazione delle aree archeologiche. Archeoclub sarebbe parte attiva del progetto con la realizzazione di una catalogazione aggiornata delle evidenze e una raccolta delle fonti storiche. Le due iniziative hanno trovato il consenso del sindaco di Tagliacozzo che ha testimoniato come lo studio delle tradizioni e la valorizzazione della storia del territorio marsicano, senza campanilismi, rappresentino un volano per il turismo. (M.D.P.)