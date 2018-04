Partiti a Collarmele quattro cantieri di opere pubbliche con un investimento totale di un milione di euro

Collarmele. Sono partiti a Collarmele 4 cantieri di opere pubbliche che modificheranno e miglioreranno l’assetto urbanistico del piccolo comune marsicano. I lavori si riferisco alla ristrutturazione della chiesa cimiteriale che verrà risistemata completamente con un intervento di circa 300 mila euro e che finalmente riconsegnerà questo luogo di culto ai Collarmelesi. Sono ormai nove anni che la struttura è inutilizzabile per via dei danni consistenti che ha subito dal terremoto dell’aprile 2009. Altro intervento collegato al sisma è quello di consolidamento di una strada e di un muro di sostegno interamente in pietra che prevede un intervento di oltre 350 mila euro e permetterà di garantire la tenuta di una parte del paese vecchio. Al fianco di questi due interventi sono avviati altri due lavori di riqualificazione, entrambi di un importo di circa 120 mila euro l’uno e che sono così strutturati: uno mirato alla completa sostituzione della pubblica illuminazione di via Nazionale, il corso del paese, con nuovi corpi illuminanti, migliori sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista energetico, con utilizzo della tecnologia a led; l’altro al rifacimento di piazza Santa Felicità e via Cesare Battisti, con interventi anche sui sottoservizi e modifica parziale della viabilità. L’amministrazione comunale, per il tramite del sindaco Antonio Mostacci, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto ed annuncia la partenza a breve di altri cantieri tra i quali uno per la ristrutturazione della Palestra Comunale e di piazza dell’orologio con anfiteatro, per ulteriori 750 mila euro circa. (M.D.P.)