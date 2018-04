Grandi prestazioni di Antonello Tirabassi e Alfonso D’Errico per un finesettimana targato team Levante

Corvaro. Vittoria di prestigio per il marsicano Antonello Tirabassi nel 39esimo Trofeo San Rocco di Corvaro, in fuga per quasi tutta la gara con un ottimo Davide D’Angelo. I due, prostrati dalla fatica, hanno tagliato il traguardo con le braccia alzate al cielo. Antonello Tirabassi ha con questo risultato conseguito il settimo successo nella corsa corvarese. La vittoria è condivisa con tutti i ragazzi presenti: Lucio Marinacci, Graziano Mammarella, Alessandro D’olimpio, Dino Silvestri, Rosario Apisa e Piergiorgio Grecchi, i quali hanno difeso tenacemente la fuga del proprio compagno di squadra. A San Salvo, invece, erano di scena Alfonso d’Errico, Lucio Marinacci e Damiano Trivas Trivarelli. Dopo una lunga fuga degli ultimi due, nei cinque giri finali si è accesa la corsa che ha visto, in pochi chilometri, il recupero del distacco da parte di Alfonso D’Errico, capitano del team Levante. D’Errico, con una splendida volata, ha vinto nettamente nello sprint ristretto. Ottimo quinto posto e volata vincente sul gruppo di Lucio Marinacci. Altri due ragazzi del Team Levante, Piergiorgio Grecchi e Rocco Salerno, erano di scena a Martinsicuro: il primo ha conquistato il terzo posto e l’altro è stato protagonista di un’ottima prestazione. Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il presidente Danilo Sbaraglia che si dice orgoglioso di tutto il team e soddisfatto del grande spirito di gruppo fra tutti i ragazzi, linfa vitale di una squadra meravigliosa. (M.D.P.)