Il top team italiano delle Zebre Rugby arriva ad Avezzano. Incontro con i più piccoli e i tifosi

Un incontro tra il movimento rugbystico dell’Avezzano e la franchigia federale delle Zebre si terrà domani, giovedì 12 aprile alle 18 e 30, presso lo stadio dei Gladioli di Avezzano. La squadra federale bianco nera, in visita in Abruzzo in occasione dell’incontro di Guiness Pro 14 contro i gallesi dei Dragons previsto per sabato, alle 17, presso lo stadio Fattori dell’Aquila, si presenterà ad Avezzano con tutti i suoi giocatori tra cui oltre dieci elementi nel circuito della nazionale italiana. ” Sarà una giornata storica per la nostra società – ha commentato il presidente giallonero Alessandro Seritti – poiché non si sono mai visti così tanti campioni internazionali sul nostro campo “. A presentare l’Abruzzo ai suoi compagni di squadra ci sarà anche l’atleta marsicano Giovanbattista Venditti. ” Siamo felici di visitare il territorio e di poter lasciare qualcosa al movimento abruzzese – ha dichiarato l’atleta classe ’90 nato ad Avezzano e formato nel settore giovanile giallonero – e sono particolarmente orgoglioso di poter valorizzare i posti in cui sono nato e cresciuto, attraverso lo sport che più ci rappresenta”.