Rifiuti abbandonati in piena campagna, una discarica nascosta che cresce ogni giorno di più

Tagliacozzo. Rifiuti abbandonati indiscriminatamente tra la vegetazione, in piena campagna, vicino alla strada. Una situazione che ha scatenato la protesta di alcuni residenti che chiedono un intervento contro questi gesti di inciviltà. La discarica è stata trovata nella zona di Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, in via delle Giuncarelle, non distante dal campo sportivo. Ci sono rifiuti di ogni genere, da materiale di potatura siepi, fino a lattine di olio, bottiglie di plastica, cassette di ogni genere e altri oggetti.

I cittadini chiedono pene più certe e più salate per chi viene colto sul fatto. Si tratta di un problema, quello delle discariche abusive e più in generale dell’abbandono dei rifiuti, che le amministrazioni comunali cercano invano di debellare con numerose misure di repressione, ma anche attraverso il lavoro congiunto degli operatori del sistema di raccolta rifiuti, del sistema ambiente, della polizia locale e tramite le forze dell’ordine più in generale. Nonostante ciò, tali abbandoni continuano a verificarsi e si rendono necessarie azioni volte alla prevenzione e repressione del fenomeno più aggressive, come quello delle foto trappole. L’abbandono dei rifiuti infatti genera da una parte un danno ambientale e al decoro dei territori, dall’altro, dovendo incrementare le bonifiche, produce un aumento del costo del servizio che da ultimo ricade su tutti i cittadini, coloro che pagano i costosissimi servizi di raccolta, bonifica e trasporto. Sono numerose le discariche che spuntano ogni anno nella Marsica, nonostante i continui interventi di bonifica.