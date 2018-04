Parte InfoMediaResPublica, una rubrica tv dedicata alla pubblica amministrazione. Prima puntata su Celano

Avezzano. Parte InfoMediaResPublica, una rubrica tv dedicata all’amministrazione della città e non solo. L’esordio è previsto per questa sera sul canale 119 del digitale terrestre con il Comune di Celano. InfoMediaNews ha scelto per questa stagione di aprire una finestra sui progetti delle varie amministrazioni comunali d’Abruzzo, andando a bussare direttamente alla porta dei primi cittadini, chiedendo loro perplessità, dubbi e soluzioni ai problemi emersi. Il format tv è stato ideato da Gioia Chiostri, direttore della testata, mentre la costruzione di immagini e video è firmata dal regista Francesco Di Cicco.