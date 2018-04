Gli alunni della IV A della scuola “Gandin” realizzano il nuovo logo della Pinguino nuoto Propaganda

Avezzano. La Pinguino nuoto ssd arl, vista l’esigenza della società di adottare un nuovo logo del settore Propaganda, che abbraccia la fascia di età 6-9 anni, ha organizzato, per l’anno scolastico 2017/2018, la prima edizione del concorso “Disegna lo sport: il nuoto” al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità progettuali, in relazione al mondo dello sport e in particolare al nuoto. Nel progetto sono stati coinvolti gli alunni delle classi 4 e 5 della scuola primaria del Circolo didattico Collodi-Marini.

Ieri alla Pinguino Nuoto è stata premiata la classe vincitrice: la IV A della Scuola Primaria “Gandin”. I disegni pervenuti sono stati valutati da una commissione di esperti, in particolar modo si ringraziano Gabriele Ciutti e Francesca Sabatini. Un ringraziamento anche al Direttore Didattico e a tutti gli insegnanti che hanno aderito all’iniziativa. A premiare sono stati: la Presidente della Pinguino Nuoto Daniela Sorge, Roberta Cariola Responsabile del Settore Propaganda e Alessia Marchionni Responsabile del Progetto Scuole.