Rissa in centro tra extracomunitari, Casciere: fatti del genere ad Avezzano non sono più tollerabili

Avezzano. E’ polemica per la rissa tra stranieri nel pieno centro di Avezzano con un marocchino ferito al volto da una bottiglia. A intervenire è l’assessore alla Sicurezza Leonardo Casciere che già ha provveduto a chiedere di emettere due Daspo agli stranieri. “Una rissa tra extracomunitari presso l’istituto Sacro Cuore di Avezzano è stata sedata dall’intervento immediato di una pattuglia della Polizia Locale, che è riuscita a sedare gli animi e a ricondurre il tutto alla normalità”, ha commentato il neo assessore, “fatti del genere non sono più tollerabili in questa città ed è necessario un controllo, sempre più attento, atto a tranquillizzare i cittadini.

Insieme al comandante, Luca Montanari, sto intraprendendo azioni forti per impedire il ripetersi di simili episodi. Ho provveduto in qualità di assessore alla sicurezza ad emettere due Daspo di allontanamento dalla città come persone non gradite”.