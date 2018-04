Panathlon e assessorato allo Sport insieme per i giovani, firmato in Comune un protocollo d’intesa

Il documento, promosso dall’assessorato allo Sport a guida di Angela Salvatore, è stato illustrato dalla presidente Emi Di Stefano, alla presenza dell’ex presidente Enzo Felli,del segretario Fabio Di Battista, dei soci Silvana Boschi, Benedetto Sciò, Francesco Galli, Francesca Tancredi, Salvatore Lodico, del vicepresidente Giacomo Di Domenico, di Goffredo Taddei, consigliere del direttivo e del consigliere comunale Donato Aratari. «Obiettivi comuni e più che condivisi», ha introdotto il sindaco De Angelis, commentando le strategie e le azioni da seguire che si leggono nel protocollo d’intesa, «soprattutto quelli che coinvolgono le fasce più deboli, i ragazzi e i giovani studenti. Una sana educazione sportiva fa crescere sani e sicuramente più felici ed è lo strumento giusto per abbattere ogni tipo di barriera».

Il primo cittadino ha poi spiegato come l’amministrazione ha iniziato da subito a collaborare con le scuole, facendo l’esempio del Serpieri che ha impiegato i propri studenti nello studio del patrimonio arboreo della città.

La presidente Di Stefano ha poi annunciato due eventi che coinvolgeranno centinaia di studenti in agenda per i prossimi giorni. Il primo si terrà sabato e vedrà protagonisti tanti giovani nuotatori, all’Unipol Blu Stadium di Borgo Pineta, l’altro, in collaborazione con la casa circondariale di Avezzano, prevede un quadrangolare e sarà disputato il 5 maggio.