Rissa tra stranieri nel pieno centro di Avezzano, marocchino rimane ferito al volto con una bottiglia

AVEZZANO. E’ accaduto oggi pomeriggio non distante dalla chiesa del Sacro Cuore, a pochi passi dal centro e dalla zona commerciale della città. Sono in corso indagini dei carabinieri per accertare quali siano stati i motivi che hanno portato alla rissa. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e un’ambulanza della Croce Rossa di Avezzano. Secondo una prima ricostruzione, quattro stranieri, tra cui Joseph Bya, noto per una interminabile serie di precedenti penali soprattutto riguardante reati di spaccio, si sarebbero scontrati in via Mazzini in maniera del tutto casuale. Dopo una prima discussione, la situazione è degenerata, sono volati calci e pugni e uno dei nordafricani è stato raggiunto da una bottigliata e colpito sul volto. Due degli stranieri coinvolti sono fuggiti immediatamente, mentre gli altri due, Bya e l’uomo rimasto ferito, sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano poiché sanguinava ancora copiosamente quando sono intervenute le forze dell’ordine. L’assessore alla sicurezza Leonardo Casciere ha disposto per i due stranieri bloccati dai carabinieri un Daspo per l’allontanamento da Avezzano.