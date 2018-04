“La presenza di Federico II nella Marsica” illustrata dalla dottoressa Saladino al palazzo Torlonia

Avezzano. Giovedì 12 Aprile, alle ore 17, presso la sala del Principe di palazzo Torlonia, la dr.ssa Laura Saladino, presidente dell’Archeoclub della Marsica, terrà una conferenza su: “La presenza di Federico II nella Marsica”.

Nel corso della quale si documenterà la presenza dell’imperatore nella Marsica, e più precisamente nei pressi di Avezzano, in due periodi distinti tra loro: in occasione della guerra contro Tommaso, conte di Celano e successivamente per il restauro dell’emissario claudiano.