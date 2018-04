Mozione sfiducia Cosimati, il consigliere Mario Babbo: deciderò solo in sede di consiglio, questione delicata

Avezzano. “Ritengo che la questione attinente la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale di Avezzano sia una questione estremamente delicata, trattandosi di una figura istituzionale e di garanzia dell’assise civica”. E’ quanto afferma il consigliere Mario Babbo sulla questione riguardante la vicenda che vede al centro delle polemiche il presidente del consiglio comunale Iride Cosimati. “Partendo da questo presupposto”, continua Babbo, “ritengo, altresì, doveroso valutare come esprimere il mio voto solo in sede di Consiglio Comunale.

È vero che il ruolo della presidente Cosimati sarebbe dovuto spettare a una figura scelta in seno alla maggioranza eletta e confermata a seguito delle oramai note pronunce degli organi giudiziari, ma è altrettanto vero che a causa della scelta effettuata dall’Udc, quella nuova maggioranza risulta essere ancora minoranza. Ritengo”, conclude, “che non sia questo il problema che stia a cuore ai miei concittadini i quali aspettano interventi su ben altre problematiche. Ho ricevuto mandato dai miei elettori per amministrare la città e non per partecipare a beghe inerenti poltrone o per smentire i male informati.