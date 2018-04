Sistemi di gestione, sicurezza e relazione con il codice degli appalti, incontro formativo al Comune di Avezzano

Avezzano. Sabato 14 aprile, nella sala conferenze del comune di Avezzano, si terrà un incontro dal titolo: “I sistemi di gestione, la sicurezza e la relazione con il codice degli appalti”. I relatori che interverranno spiegheranno nel dettaglio temi di grande attualità negli appalti delle pubbliche amministrazioni.

Il Dott. Sandro Vanin – Presidente Q.A.S. Consulting Soc. Coop. parlerà di sistemi di gestione, la sicurezza e la relazione con il codice degli appalti, ma anche del procedimento per ottenere la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. L’architetto Pepe Sergio – dirigente del comune di Avezzano, parlerà di qualificazioni delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, ma anche dell’articolo 37 “aggregazioni e qualificazione delle committenze” e dell’articolo 38 “qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”. L’avvocato Davide Epicoco – parlerà della qualifica delle stazioni appaltanti e degli ambiti della qualificazione, ma anche dei cinque requisiti di base e i cinque requisiti premianti, di valutazioni e opportunità, delle novità introdotte dalla legge europea 122/2016; la mancata previsione della c.d. “clausola sociale” e l’applicazione del contratto collettivo; la nuova previsione dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016. La partecipazione all’incontro è gratuita e verranno riconosciuti 4 crediti formativi per RSPP e ASPP su richiesta degli interessati a fronte del pagamento di 20 euro. Introducono: Lino Cipolloni, vicesindaco del Comune di Avezzano e Chiara Colucci, assessore con delega all’Urbanistica. All’evento saranno invitati tutti i responsabili degli uffici tecnici comunali del territorio.