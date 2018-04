Convegno sull’integrazione dei servizi aziendali: “il ruolo della psicologia verso una salute di comunità”

Pescina. Il centro studi Ignazio Silone ospiterà l’evento “L’integrazione dei servizi aziendali: il ruolo della psicologia verso una salute di comunità”.

Il convegno avrà luogo nei giorni di giovedì e venerdì e si discuterà di come identificare le procedure più appropriate per effettuare l’intervento psicologico che dovrà rispondere alle caratteristiche di efficacia socio-sanitaria e di evidenza scientifica. Il corso sarà svolto in due giornate dedicate al consultorio familiare e all’hospice, due servizi cardine per il territorio e per la sua comunità, osservati nella continuità tra prevenzione ed assistenza, tra individuo e società, valorizzando la famiglia come risorsa. I responsabili scientifici del convegno sono la dottoressa Floriana De Michele, il dottor Domenico Parisse e la dottoressa Emma Cornelio. L’evento formativo è stato accreditato per tutte le figure professionali e vi sono stati accreditati 12 ECM. L’iscrizione si può fare sul sito della ASL d’Abruzzo all’indirizzo www.asl1abruzzo.it , mentre, per chiunque volesse informazione, il numero da chiamare è 3491515630 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica fdemichele@asl1abruzzo.it