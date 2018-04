Da Erminio Sipari e Loreto Grande, alle foreste vetuste patrimonio dell’umanità, convegno sul tema

Avezzano. Venerdì 18 aprile, alle ore 17,30 presso palazzo Torlonia, si terrà il convegno promosso dalla sezione di archivio di stato di Avezzano, con la collaborazione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, del gruppo Fai della Marsica delegazione dell’Aquila, dell’archivio privato sipari di Alvito e dell’associazione Dfp.

Al centro del convegno ci saranno il tema del paesaggio, valore identitario del paese, la sua tutela come valore universale, lo studio della sua memoria storica da trasmettere alle giovani generazioni, insieme alle figure di due illustri personaggi: Erminio Sipari, il fondatore e primo presidente del Parco d’Abruzzo e Loreto Grande, il botanico naturalista di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il presidente del PNALM Antonio Carrara, lo storico dell’ambiente Lorenzo Arnone Sipari, Carmelo Gentile responsabile ufficio conservazione e attività agrosilvopastorali (PNALM), i fotografi naturalistici Nunzio Alessandro Lippa e Valentino Mastrella. Cesidio Taricone interpreterà Loreto Grande nel suo appassionato, veemente intervento, dell’anno 1953, in difesa della foresta vetusta di Val Cervara di Villavallelonga, recentemente dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Maggiori info sulla sezione di archivio di stato di Avezzano, tel. 0863414265 oppure via email as-aq.avezzano@beniculturali.it