Al Liceo Scientifico arriva Erri De Luca, parlerà ai ragazzi dei suoi libri e della scrittura

Avezzano. Giovedì alle 11 lo scrittore Erri De Luca, nell’ambito del progetto “Gli scrittori si raccontano” incontrerà i ragazzi del Liceo Scientifico Vitruvio di Avezzano. L’arrivo di Erri De Luca si aggiunge agli incontri proposti durante quest’anno scolastico: il primo con la vincitrice del premio Campiello Donatella Di Pietrantonio autrice del libro Arminuta, poi con Dacia Maraini scrittrice di fama internazionale e molto vicina al tema dell’arte, del teatro e al ruolo della donna e a febbraio quello con Luigi Di Fonzo che ha dedicato un suo lavoro al fumettista Andrea Pazienza. Il progetto è nato per abituare i ragazzi a leggere per conoscersi meglio, per riappropriarsi del proprio tempo, attraverso la parola letta, ed esprimere i pensieri più nascosti, le proprie passioni, i propri sentimenti.

Il tema della scrittura si ripropone dunque come metodo di crescita e di riflessioni per i giovani che oggi sono sempre più presi nelle dinamiche digitali che danno poco spazio alla riflessione e alla creatività. Erri De Luca è uno scrittore di romanzi, racconti, testi teatrali e poesie. I suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in swahili, russo, yiddish e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale alcune parti dell’Antico Testamento. Prima di arrivare alla scrittura, ha svolto diversi mestieri manuali. Ha vissuto un intenso periodo di impegno politico. Pratica alpinismo. Vive in campagna dove ha piantato e continua a piantare alberi.