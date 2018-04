La patata del Fucino Igp sbarca al Vinitaly con un piatto di Niko Romito

Celano. L’associazione marsicana produttori patate approda al VinItaly che ci sarà dal 15 al 18 aprile 2018 a Verona. La cooperativa abruzzese sarà presente in uno stand di 1.200 mq insieme al Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo, il Consorzio Vini Colline Teramane e il Consorzio Vini Tullum. Inoltre lo chef 3 stelle Michelin, Niko Romito, preparerà un primo piatto con il prodotto d’eccellenza del bacino del Fucino: Gnocchi di Patate (IGP) con pomodoro arrosto e scorza di ricotta nera. Nei 1.200 mq non solo l’eccellenza marsicana ma anche tante altre abruzzesi tra cui, e in linea all’evento, il Montepulciano d’Abruzzo.

“È una nuova sfida quella di presentare l’IGP Patata del Fucino al VinItaly – dichiara il direttore dell’associazione Sante Del Corvo – ma credo che sia una vetrina d’eccezione per poter divulgare le qualità dell’eccellenza marsicana. Il nostro lavoro di promozione IGP Patata del Fucino negli ultimi due anni è stato a 360°, e ciò è dimostrato delle varie attività svolte. Incontri divulgativi, press tour, convegni, divulgazione nelle scuole e diversi spot pubblicitari su cartellonistica, tv e social. La nostra azione di promozione va di pari passo a quella di tutela svolta dal Consorzio, infatti più un prodotto è conosciuto più è soggetto ad azioni di contraffazione”.