Nuovo ospedale di Avezzano, scettico Eligi (M5S): l’alba della struttura sanitaria è ancora lontana

Avezzano. E’ scettico il consigliere comunale Francesco Eligi (M5S) sul futuro del nuovo ospedale. La struttura, che costerà 84 milioni di euro, dovrebbe essere realizzata nel giro di qualche anno. Ma per Eligi l’alba del nuovo ospedale è molto lontana. “Verranno spesi milioni di euro, si adopererà lo strumento finanziario del project financing (che in Italia, a causa dei nostri imprenditori spesso troppo “ammanicati”, ha dato sempre pessimi risultati), e probabilmente tra qualche decina di anni potremo fruire della nuova struttura”, ha commentato Eligi, “non vorrei essere tacciato di disfattismo, ma purtroppo troppe sono le prove (vedi nuovo municipio) che ciò che scrivo è un probabile triste destino. Arriveranno rassicurazioni in merito, diranno che sicuramente non andrà come al solito, che si può star tranquilli e si vigilerà…ma anche questo è stato sempre detto e poi mai è stato.

Intanto si annunciano grande spendita e proclami di un radioso futuro sanitario, ed a farlo è un dirigente, tal Tordera, che a quanto pare non avrebbe nemmeno il titolo per ricoprire il ruolo che gli è stato assegnato dalla peggior amministrazione regionale di sempre in Abruzzo. Sarà! Intanto teniamoci un ospedale declassato, un Pronto Soccorso inclassificabile, e servizi pessimi (laddove i reparti ancora esistano). Di Marsicani ne morranno e nasceranno a iosa, prima che la nuova alba sanitaria sorgerà. Speriamo solo che sia un Sole terso, non coperto dalle nuvole che già si affacciano all’orizzonte”.