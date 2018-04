Franco Di Donato Live & Futura Miss Italia al castello Orsini di Avezzano

Avezzano. Franco Di Donato in collaborazione con l’Accademia della Moda di Maria Antonietta Calò, saranno impegnati nella realizzazione di questo nuovo ambizioso progetto artistico (Musica & Moda) “Franco Di Donato Live & Futura Miss Italia”. Il progetto è interamente ideato da Di Donato con la preziosa collaborazione di Calò e del suo concorso nazionale Futura miss Italia, manifestazione peraltro già consolidata e seguita in tutta Italia. La Calò vanta grandiose collaborazioni e partecipazioni ai suoi eventi, tra le tante: L’Orchestra di R. Casadei, il noto Soprano Katia Ricciarelli e lo storico cantante italiano Albano. Ne è nato così uno show itinerante che prevede 20 tappe in tutte le regioni d’Italia e vuole essere un mezzo importante per la promozione e divulgazione della mia musica e della mia immagine artistica nochè dedicato ai giovani per dare spazio e visibilità alle proprie attitudini e al proprio talento. La tappa finale si svolgerà a Cellino San Marco con Ospite Speciale il Cantante Albano Carrisi.

Ci sarà un concerto per la promozione del nuovo cd di Di Donato “Questo Amore” supportato dalla band composta da noti musicisti professionisti della capitale, con la partecipazione nella parte centrale dell’11 concorso nazionale di Futura miss Italia, le cui partecipanti sfileranno sulle musiche eseguite dal vivo delle mie canzoni inedite. Da notare, inoltre, che grazie a questo concorso le prime classificate delle tre categorie accederanno di diritto alle selezioni regionali; e alla finale nazionale, invece, accedono le prime classificate di ogni categoria per ogni regione. Ospiti dello Show: la nota Cantante Romana Cliò Luciani – la Giornalista Nicla Pastore – Walter Baldacconi Direttore di Studio 100 Tv – la scuola di danza di Alessandra e Daniele Verna – Presidente di Giuria il noto esperto di Concorsi di Moda e Bellezza Gianfranco Ranieri.