Luco dei Marsi, al via i lavori di rifacimento. Chiuso al traffico tratto della Circonfucense

Luco dei Marsi. L’amministrazione di Luco dei Marsi dà il via alla fase operativa del piano di rifacimento del manto stradale in diversi tratti della rete viaria del comprensorio luchese, compresi quelli relativi alla circonfucense, da anni in stato di abbandono e fortemente danneggiati. In attuazione di quanto disposto con Det. n. 55 del 374/2018, da martedì 10 aprile e fino al termine dei lavori sarà interdetto al transito e alla sosta il tratto della circonfucense in località contrada Petogna, dall’incrocio Strada 45 e dall’incrocio via del Fossato e Strada di variante. I lavori saranno avviati nella stessa giornata, compatibilmente con le condizioni atmosferiche. Durante le operazioni, il transito sarà consentito unicamente ai residenti e ai mezzi di soccorso. I lavori prevedono l’integrale rifacimento del pavimento stradale, mediante fresatura, stese di emulsione e conglomerati tipo binder, risagomatura e finitura del manto stradale.

A seguire saranno effettuati i lavori a Strada 43 e Strada 39. “Abbiamo già attivato il piano di rifacimento di parte della rete stradale del nostro comprensorio, “sorvegliata speciale” per le condizioni in cui versa”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “Abbiamo lavorato in questi mesi proprio per disporre le risorse e definire gli interventi, ora appaltati e in via di esecuzione. Via via si procederà con i lavori necessari, e siamo in stretto collegamento con gli uffici della Provincia affinché si provveda, per quelle che sono le competenze di quell’Ente, al ripristino dei tratti della Sp. 22 dissestati. Su detti tratti sono stati effettuati interventi d’emergenza, ma occorrerà intervenire in modo strutturale e approfondito: le nostre istanze sono già state presentate in tal senso, a tutela della pubblica incolumità, e confidiamo in un pronto intervento degli uffici competenti”.