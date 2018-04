Caso Paciotti – Cipollone, l’opposizione pronta a sfiduciare il presidente Cosimati. Firmerebbero anche i civici

Avezzano. Opposizione unita per sfiduciare il presidente del consiglio Iride Cosimati, e anche i civici pensano a unirsi a loro. Il seggio contesto tra Annalisa Cipollone e Francesco Paciotti ha creato tensione e malumori in maggioranza. Dopo le dimissioni di Emilio Cipollone, passato dai banchi del consiglio a quelli della giunta, insieme alla Cipollone a rappresentare Avezzano Insieme è arrivato Paciotti, terzo degli eletti. L’anatra zoppa, di fatto, ha tolto alla lista un consigliere e quindi è iniziata la diatriba tra Paciotti e la Cipollone. Alla fine l’ha spuntata Paciotti che, pur essendo terzo in lista per preferenze, è rimasto al suo posto. In questa vicenda per l’opposizione la Cosimati ha giocato un ruolo determinante nel suo ruolo di presidente e per questo va sfiduciata.

Sarebbero pronti a firmare il documento i consiglieri della coalizione Di Pangrazio, tranne Mario Babbo che secondo i bene informati starebbe già facendo le valigie per passare in maggioranza, il consigliere del Movimento 5 Stelle, Francesco Eligi, e alcuni esponenti della maggioranza civici che non avrebbero gradito tutta questa vicenda. Se così fosse la Cosimati avrebbe le ore contate e De Angelis un nuovo grattacapo da risolvere.