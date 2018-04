Medicina di genere: Onda più vicina alle donne abruzzesi. Benedetta Cerasani sarà l’antenna regionale

Avezzano. Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, sarà ancora più vicina al territorio e alla popolazione femminile. Con la nascita dell’Antenna Regionale in Abruzzo riuscirà a captare meglio i vari problemi e le richieste di intervento per far fronte alla forte disomogeneità ad oggi presente fra i diversi sistemi sanitari regionali. L’obiettivo dell’Antenna è quello di diffondere, appoggiare e promuovere le iniziative dell’Osservatorio sul territorio e di raccogliere le istanze regionali trasmettendole alla sede centrale.

“Abbiamo lavorato molto per questo ampliamento”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda. “L’Osservatorio è in continua evoluzione, è dinamico, sempre più orientato verso una medicina genere-specifica e stiamo continuando a impegnarci affinché le Antenne passino da essere presenti in 10 Regioni a tutto il territorio italiano. Le Antenne Regionali sono un supporto molto importante nel perseguire le finalità istituzionali e per promuovere la salute della donna in tutte le fasi della sua vita”.

“Le Antenne di Onda sono in ordine di tempo l’ultima iniziativa dell’Osservatorio per la salute di genere, spiega Alberto Costa, Vice Presidente Onda, e intendono rappresentare una forma strutturata e articolata di “passa parola”, comunicando alla sede centrale preziose informazioni dalle aree geografiche in cui operano e a loro volta diffondendo a livello locale le iniziative nazionali. Un contributo importante contro le fake news nel campo della nostra salute.”

Il ruolo di antenna regionale è stato affidato in Abruzzo a Benedetta Cerasani , dal 2011 vicina alle problematiche della salute delle donne , può essere contattata attraverso l’indirizzo mail :benedetta.cerasani@antenne.ondaosservatorio.it

Per maggiori informazioni https://www.ondaosservatorio.it/chi-siamo/antenne/