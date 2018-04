Biniyam Senibeta, atleta dei Runners Avezzano, si classifica secondo italiano assoluto nella maratona di Roma

Avezzano. Ieri, nella ventiquattresima edizione della maratona di Roma, Biniyam Senibeta atleta dalla “Runners Avezzano” è salito sul secondo gradino del podio in quanto classificatosi secondo italiano assoluto.

Il noto atleta abruzzese ha percorso i 42 km e 195 metri in due ore e ventinove minuti, realizzando uno dei suoi tempi migliori. Senibeta in questa stagione sta ottenendo ottimi risultati a livello regionale e nazionale, portando alti i colori della sua squadra avezzanese e della marsica intera. Oltre a lui hanno partecipato, sempre della stessa squadra, altri 15 atleti che si sono impegnati al massimo per superare questa difficilissima sfida agonistica. Francesca Salvati