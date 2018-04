Infortunio di gioco per il difensore dell’Avezzano Tariuc, ricoverato dopo una botta alla testa

Avezzano. Infortunio di gioco con botta alla testa e sul viso per il difensore dell’Avezzano Florin Fedor Tariuc, giocatore romeno 22enne, scontratosi in una azione con un avversario nel corso del derby di serie D San Nicolò Teramo-Avezzano al 16′ del primo tempo nella gara disputata sul campo neutro di Pineto (Teramo). Il ragazzo, rimasto a terra per quasi cinque minuti, è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa e dopo le prime cure operate sul posto, è stato trasferito per accertamenti all’ospedale ‘Mazzini’ di Teramo con una seconda ambulanza arrivata al campo ‘Mariani Pavone’.

Visitato dai medici Tauric è stato poi dimesso in serata. Al giocatore i sanitari hanno suturato con dei punti una ferita al labbro e medicato delle micro fratture al setto nasale. La Tac, a cui è stato sottoposto, è stata negativa. Il difensore ha fatto rientro a Roma, dove risiede, con i suoi familiari.