Tutto pronto per il Festival di Avezzano e premio civiltà dei Marsi: Luca Di Nicola alza il sipario sulla kermesse

Avezzano. E’ un Luca Di Nicola soddisfatto e orgoglioso quello che stamane, all’interno della sala conferenze del Comune di Avezzano, ha presentato la nuova edizione del Festival di Avezzano e premio civiltà dei Marsi. La kermesse, giunta alla 24esima edizione, ancora una volta metterà in mostra alcuni giovani rampanti della musica tricolore, alternati a ospiti illustri del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport.

Alla presenza dl sindaco, Gabriele De Angelis, de maestro Tiziana Buttari, direttore dell’orchestra di 25 elementi che accompagnerà dal vivo i 16 concorrenti, del maestro Corrado Lambona, di Rosa Pestilli del Conapi L’Aquila. E ancora, Francesca Polidori dello staff tecnico della manifestazione, gli assessori Rocco Di Micco, Chiara Colucci, Angela Salvatore e la presidente del consiglio comunale Iride Cosimati, lo showman avezzanese ha illustrato la scalette che andranno in scena venerdì 13 e sabato 14 al Teatro dei Marsi: “si esibiranno sedici giovani talenti provenienti da tutta Italia, astri nascenti della musica italiana. Ma oltre a loro, come da tradizione, il festival vedrà l’ospitata di artisti di spessore nazionale, come la coppia Carmen Russo – Enzo Paolo Turchi, lo straordinario attore Luca Barbareschi, ma anche il rugbista di casa Giovanbattista Venditti o la showgirl Raffaella Fico. Al cast previsto, però, abbiamo aggiunto due piacevoli sorprese: Manuela Arcuri e Vittorio Sgarbi, entrambi amatissimi dal pubblico italiano”. Riceveranno il premio civiltà dei Marsi realizzato dai ragazzi del terzo B del Liceo Artistico di Avezzano, anche Lorenzo Flaherty, il maestro Leonardo De Amicis, Andrea Agresti, Silvia Salemi, Roberta Scardola, Gianmaurizio Foderaro, Sergio Meogrossi, Pasquale Palma e Rolando D’Angeli. L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 aprile alle 20.30 si alzerà il sipario sul 24° Festival Città di Avezzano e Premio Civiltà dei Marsi 2018 evento istituzionalizzato nel 2011 dall’Amministrazione comunale quale ‘Evento, patrimonio culturale della Città’ e da sempre patrocinato dal Comune insieme ad altri enti ed aziende, in primis la Fondazione Carispaq, la Micron Foundation.