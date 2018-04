Nuovo ospedale Avezzano, atti gara 84 mln trasmessi in Regione. Ma il vecchio edificio? Oggi un summit

Avezzano. Gli atti di gara d’appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano da 84 milioni di euro sono stati trasmessi dalla Asl alla Regione. Oggi si terrà in Comune un incontro convocato dal sindaco Gabriele De Angelis. Sarà presente il direttore generale della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila Rinaldo Tordera. E’ stato convocato anche il direttore dei Lavori Pubblici e Investimenti, ingegner Francesco Dalla Montà, e il responsabile del Dipartimento per la Salute e il welfare ingegner Mauro Antonello Tursini. In rappresentanza del Comune, all’incontro, oltre al sindaco, parteciperanno il vicesindaco Lino Cipolloni, l’assessore alla Sanità Leonardo Casciere e l’ingegner Francesco Di Stefano dell‘Ufficio Tecnico.

Quello che ci si chiede, però, che fine farà il vecchio ospedale una volta realizzata la nuova struttura. Su questo punto non ci sono ancora certezze. Su un’ala della struttura ci sarebbero problemi dal punto di vista della normativa per quanto la sicurezza dell’immobile. Le norme con gli anni sono infatti cambiate. “Il Comune non ha perso tempo”, spiega De Angelis, “e già in data 6 febbraio abbiamo scritto una nota per sollecitare l’avvio degli adempimenti di rispettiva competenza, ricevendo la scorsa settimana la disponibilità da parte della Asl all’incontro in oggetto. La Asl ci ha comunicato, al riguardo, di aver trasmesso agli uffici competenti della Regione Abruzzo la bozza dei documenti di gara redatti per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli interventi programmati. Per quanto ci riguarda conclude De Angelis al primo consiglio comunale utile porteremo in approvazione tutti gli atti necessari a mettere l‘azienda sanitaria in condizionidiprocedere”.