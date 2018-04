Un questionario del gruppo scout di Avezzano 1 per capire meglio il fenomeno dell’immigrazione

Avezzano. Il gruppo scout di Avezzano 1 sta portando avanti un percorso per comprendere meglio il fenomeno dell’immigrazione e per farlo hanno redatto un questionario per capire cosa sanno gli italiani sul fenomeno

L’idea del questionario è quella di capire cosa sanno e cosa pensano gli italiani di un fenomeno così complesso, tali dati sono fondamentali per poi intraprendere un azione pratica. L’intento del questionario è quello di capire nello specifico la situazione nella Marsica.

Per rispondere al questionario digitare il link: https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSeHEu_ zdd46KIs5UOXTL6ewg3l0qQ65oatZo ZfytCCN8IOutQ/viewform