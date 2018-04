A Collelongo arriva steet&Larg, un evento per l’arte di strada. Gli organizzatori cercano artisti

Collelongo. Niiir Staff, associazione di promozione sociale formata da giovani e giovanissimi di Collelongo, organizza, sabato 28 aprile, la quarta edizione di “Street&Larg”. Un evento per far conoscere, far vivere, dare luce a tutte le forme artistiche provenienti dalla strada. La manifestazione si svolge nella piazzetta di Via Borgo a Collelongo, zona del paese nella quale non vengono svolti altri eventi durante l’anno. Con inizio nel tardo pomeriggio (ore 18), si alterneranno momenti ludici, artistici, musicali e culinari fino a tarda serata. Oltre che assistere, i presenti potranno anche partecipare attivamente alle varie iniziative artistiche.

Vi è la possibilità per tutti coloro che si definiscono artisti di strada di poter prendere parte all’evento in modo gratuito, senza dover pagare una quota di partecipazione, previa prenotazione e successiva approvazione da parte dell’associazione (inviando una mail con in dettagli della propria esibizione all’indirizzo niiirstaff@tiscali.it). Vi saranno anche giochi per i più piccoli, live painting, musica dal vivo, tutto costantemente incorniciato da buon cibo da gustare sul posto. Una serata da passare spensierati ed in allegria, immersi nella magia dell’arte estemporanea.