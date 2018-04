Lotta alla processionaria, nella pineta di Avezzano eliminati già decine di nidi da specialisti

Avezzano. Il Comune Avezzano quest’anno ha voluto giocare d’anticipo contro la processionaria per evitare che, nel giro di qualche settimana, il polmone verde della città diventasse impraticabile. Lo scorso anno, infatti, a metà marzo già diverse piante della pineta erano piene di insetti che causano seri danni ai pini e possono essere irritanti per uomini e animali. L’appello era stato lanciato proprio dai cittadini che, recandosi nell’area verde per fare una passeggiata con i loro amici a quattro zampe, trovavano di tanto in tanto i nidi di processionaria. Quest’anno, già a metà febbraio, l’assessorato all’Ambiente insieme ai tecnici del settore, hanno provveduto ad appaltare il servizio. Il bando di gara è stato pubblicato a fine gennaio e sono stati impegnati 22mila euro per dire no alla processionaria.

“Il problema grande fino a oggi è stata l’assenza di un piano per la gestione del verde pubblico”, ha spiegato l’assessore Crescenzo Presutti, “dal prossimo anno in poi con il nuovo bando non avremo più problemi. Per il momento, però, ci siamo organizzati in via preventiva per evitare che la processionaria compaia sugli alberi della pineta. La ditta specializzata che si è aggiudicata il bando ha già provveduto a eliminare diversi nidi e i primi report sono positivi. In futuro tutta la pineta, dove stiamo operando anche per capire quali siano gli alberi pericolosi, verrà trattata adeguatamente per far sì che la processionaria non compaia mai”. Tante erano state lo scorso anno le segnalazioni e la preoccupazione dei cittadini per la processionaria che aveva infestato gran parte della pineta. “Abbiamo segnalato il problema e in maniera tempestiva è stata fatta la gara d’appalto per ripulire la pineta dalla processionaria”, ha precisato Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico per il cittadino che già in passato si era occupato della vicenda, “dove erano presenti dei nidi di processionaria ora non ci sono più, quindi vuol dire che il lavoro è stato fatto. Lo scorso anno abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni da parte dei cittadini perchè la pineta era diventata impraticabile. Per quanto riguarda quest’anno posso dire che almeno fino a ora il problema sembra essere stato risolto”.