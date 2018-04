Uomo disperso sulle montagne di Pereto, in azione forze dell’ordine e soccorso alpino

Pereto – Un uomo è stato dato per disperso nella montagna di Pereto, e l’allarme lanciato da alcuni amici del gruppo relativamente alla sua assenza ha fatto scattare una task force di ricerche. Sul posto si sono portati i Carabinieri, il 118 di Carsoli ed ora è arrivato anche il soccorso alpino che con l’ausilio dei lampeggiatori da montagna sta cercando di trovare l’uomo in ogni dove. L’allarme è stato lanciato poco fa, ed ovviamente il calar della sera e della notte incombente rende tutto ancorpiù complesso e difficile. Stando ad una prima ricostruzione piuttosto sommaria, sembrerebbe che l’uomo era parte di un gruppo di Roma in gita sulle montagne, e che si sarebbe quindi allontanato mentre era in corso una passeggiata facendo così perdere le sue tracce. Ovviamente l’ipotesi più accreditata è quella che l’uomo possa aver perso l’orientamento. Il soccorso alpino ha comunque attivato ogni forma di controllo e tutto è pronto per eventuali soccorsi da prestare in caso di ritrovamento. @d.i.

Aggiornamento delle 22.10: Ritrovato il ragazzo disperso. Era caduto in un dirupo. Salvato dalla posizione Gps della sua moto

Pereto – Era caduto in un dirupo dopo essersi distaccato dal gruppo durante una escursione in moto. Questo è quanto accaduto ad un giovane di 23 anni salvato grazie alla brillante azione dei Carabinieri e dei soccorsi coordinati in perfetta sinergia. Poco fa, è stata la localizzazione Gps della sua moto a fornire le coordinate per il ritrovamento e permettere così agli uomini soccorritori di raggiungerlo e di metterlo in salvo. Il ragazzo accusava dolori alle articolazioni ed è stato subito visitato dai medici del 118 di Carsoli e trasportato all’Ospedale di Avezzano ove si trova ricoverato. Ha riferito di essere caduto e di aver perso il controllo della moto che è andata a finire in un burrone. Fortunatamente il ragazzo è rimasto nelle vicinanze della sua moto, non poteva muoversi ed è stato quindi raggiunto dai soccorritori. Stando ad ultime ricostruzioni il giovane sarebbe della zona, e alle ricerche ha partecipato anche suo padre subito accorso sul posto dopo aver saputo dell’accaduto.