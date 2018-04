Sbarra impazzita al casello A24 di Carsoli rischia di finire sul tettino di due auto. Interviene la Polizia Stradale

Carsoli – Una disavventura assolutamente non prevedibile ha riguardato due automobilisti che sono entrati in autostrada al casello della A24 di Carsoli-Oricola. Dopo aver passato il controllo nell’entrata dedicata sia al Telepass che alle Viacard, la sbarra rischiava di battere sul tetto delle due auto intente a proseguire verso le loro direzioni. Sbalorditi i due conducenti che viaggiavano ciascuno per proprio conto, si sono immediatamente fermati appena dopo il varco per controllare cosa fosse accaduto sui tetti dei loro veicoli . La risposta sul malfunzionamento della sbarra è arrivata con l’intervento del personale in servizio che ha assistito i due conducenti visibilmente impauriti per l’accaduto e quindi provveduto a lasciare il varco aperto dalla sbarra. I due, hanno poi richiesto l’intervento della Polizia Stradale che è giunta sul posto per compiere i rilievi di rito sull’incidente ed eventuale presenza di danni ai tettini delle auto stesse. Fortunatamente non vi sono stati feriti o altre problematiche.