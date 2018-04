Scuola di chitarra acustica nella parrocchia dello Spirito Santo ecco come partecipare

Avezzano. Nella parrocchia dello Spirito Santo – Via Aldo Moro, 18 – è stata attivata la scuola di chitarra acustica per principianti. Le lezioni sono gratuite. Per le iscrizioni e per informazioni circa giorni e orari rivolgersi ad Antonello Pietrosanti, presidente del Comitato Festa Parrocchiale 2018.

Cell. 340 936 36 33