Trasacco: associazione Finanzieri e di San Gabriele raccolgono 2 quintali di alimenti per i bisognosi della comunità

Trasacco. L’associazione Finanzieri e di San Gabriele in collaborazione con il Patronato Inpas di Manuela Rosa, hanno organizzato la giornata della colletta alimentare a favore di tutti i bisognosi di Trasacco.

L’evento ha confermato la partecipazione dell’intera popolazione locale e ai volontari rimane gratitudine ed entusiasmo per l’ottimo risultato raggiunto. Si ringrazia altresì l’Abate e Parroco della Basilica dei Santi Cesidio e Rufino Martiri, Padre Michel Charlot, Parroco della Madonna del Perpetuo soccorso e le suore Passioniste di Trasacco, gestori del prestigioso istituto dell’infanzia, che avranno cura di destinare unitamente alla Caritas locale, gli alimenti ai bisognosi. La locale Associazione dei Finanzieri D’Italia ringrazia altresì Mons. Gabriele teti, Cappellano militare in riserva della Guardia di Finanza e l’On. Rodolfo De Laurentiis, soci ANFI, per il contributo alimentare donato.