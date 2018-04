Cittadinanze onorarie a Tagliacozzo, tra le personalità il professor Sabatini e padre Nicola Petrone

Tagliacozzo. Tagliacozzo ha tre nuovi cittadini illustri. Stamattina nella Sala consiliare si è tenuto il Consiglio comunale in forma straordinaria e solenne per il conferimento delle Cittadinanze onorarie e di altre benemerenze civiche. Questa del Consiglio è una delle novità introdotte fin dall’anno scorso, in questa occasione, dal sindaco Vincenzo Giovagnorio, per rimarcare il carattere istituzionale e comunale dell’antica Festa.

Hanno ricevuto la più alta onorificenza cittadina il generale di divisione dell’Arma dei carabinieri Umberto Rocca, Medaglia d’Oro al Valor Militare, “per i particolari meriti del suo servizio allo Stato, quale fulgido esempio di elette ed eroiche virtù militari e per il legame dimostrato alla Città e al Territorio di Tagliacozzo”; Padre Nicolino Petrone dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, “per i particolari meriti culturali e per i suoi studi e le sue pubblicazioni sul Beato Tommaso da Celano, primo Biografo di San Francesco d’Assisi, di cui la nostra Comunità custodisce da oltre cinquecento anni le spoglie mortali; per i suoi studi e le sue pubblicazioni sulla Chiesa e il Convento di San Francesco in Tagliacozzo, custodi delle più importanti Memorie storiche e religiose cittadine”. Padre Nicola è stato tanti anni di comunità nel convento di San Francesco a Tagliacozzo come superiore; il professor Angelo Guido Sabatini, docente di Filosofia politica alla Sapienza e all’Università Tor Vergata di Roma: “per i suoi studi filosofici e le sue pubblicazioni accademiche, per i particolari meriti intellettuali e sociali e per la promozione di numerose attività culturali nella Città di Tagliacozzo”; l’Architetto Domenico Colasante, “per i suoi meriti culturali e scientifici nella ricerca storica e per le numerose pubblicazioni sulla Città di Tagliacozzo e il suo Territorio comunale.

E’ stato consegnato un attestato di benemerenza a Ennio Tabacco, titolare di una delle più antiche oreficerie abruzzesi, per gli oltre sessantadue anni dell’attività commerciale condotta fin dal 1956 e per gli oggetti di oreficeria e argenteria prodotti, illustranti i monumenti e le opere d’arte della Città di Tagliacozzo. Le Attestazioni di pubblica riconoscenza invece sono state consegnate al locale Nucleo operativo della Protezione Civile nella persona del Presidente Christian Rossi, ai cittadini Bruno Zizzari, Paolo Amicucci, Daniele D’Orazio e Aldo Gargano. La borsa di studio di 500 euro se l’è giudicata il dottore in ingegneria Giuseppe Di Giovanni che ha partecipato, con la sua tesi di laurea sul restauro del Complesso nautico sportivo di Villa Bella, all’annuale concorso indetto per la Festa. Nell’occasione del Consiglio comunale è stato anche esposto il grande e prezioso Gonfalone della Città, tornato all’antico splendore dopo un accurato restauro voluto dal Sindaco.