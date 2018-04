Solennità del Volto Santo, predisposto piano di emergenza e sicurezza. Attivo anche il Centro Operativo Comunale

Tagliacozzo. Predisposto dal Comune di Tagliocozzo un accurato piano di sicurezza in vista della “Solennità del Volto Santo”, attenendosi scrupolosamente alla Direttiva Gabrielli “Safety e Security” del 07 giugno 2017 ed alle successive disposizioni. In occasione dell’ importante manifestazione che si svolgerà domani e per la quale si prevedono moltissime persone in Piazza dell’Obelisco, è stato anche attivato dalle ore 13 di oggi il Centro Operativo Comunale (C.O.C).