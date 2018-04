La Regione punta alla valorizzazione e allo sviluppo dei borghi, ecco tutti i Comuni marsicani finanziati

Scurcola Masicana. Sottoscritte le convenzioni per gli interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero dei borghi. I progetti sono finanziati con i fondi del Masterplan. Il presidente della giunta regionale, Luciano D’Alfonso, ha accolto ieri sindaci e amministratori di tutta la Regione per mettere nero su bianco l’impegno a erogare fondi a favore degli enti. Tra queste sono state siglate anche le intese con il Comune di Cappadocia (recupero emergenze storico-ambientali del capoluogo e delle frazioni), Sante Marie (arredo urbano, interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza della mobilità nel capoluogo e a Santo Stefano), Tagliacozzo (riqualificazione di via Borgo Vecchio), Scurcola Marsicana (riqualificazione corso Vittorio Emanuele). Ogni Comune ha ricevuto 140mila euro. Complessivamente il Masterplan finanzierà 108 interventi su questa azione, per un investimento di 15 milioni e 800mila euro.

“Con la sottoscrizione delle concessioni finanzianti di oggi – ha sottolineato il presidente D’Alfonso – i Comuni possono immediatamente passare alla fase procedimentale degli appalti, così da accelerare l’apertura dei cantieri e la conclusione degli interventi”. Entro aprile saranno firmate le convenzioni con tutti i Comuni che hanno presentato le richieste di fondi e completato l’invio della documentazione alla Regione. Nei prossimi giorni, conclusa la fase istruttoria, verranno perfezionate le intese con Cerchio, Collarmele, Magliano dei Marsi, Morino, Opi, Pescina, Pereto e Rocca di Botte.