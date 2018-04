Picchia la madre con calci e pugni, giovane arrestato con l’accusa di lesioni e violenza in famiglia

Luco dei Marsi. Picchia la madre con calci e pugni ma le urla allarmano i vicini di casa che chiamano i carabinieri e lo fanno arrestare. In cella è finito S.D.R., 29 anni, un giovane di Luco dei Marsi che dovrà rispondere di lesioni nei confronti della donna.

L’episodio è avvenuto la scorsa sera quando, per cause non ancora chiarita, ci sarebbe stata una lite tra mamma e figlio. La situazione è però degenerata e dalle urla il giovane sarebbe passato ai fatti. Tutto ciò emerge dalla ricostruzione dei dei carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto. Una volta accertati i fatti, i militari dell’Arma hanno arrestato il giovane che è stato rinchiuso nel carcere di Avezzano in attesa del’udienza di convalida.