Rugby, l’Avezzano sfida l’Amatori Catania. Seritti: “Un impegno ostico, ma daremo il massimo”

Avezzano. L’Amatori Catania è sicuramente una delle favorite al salto di categoria e per questo quello di domenica sarà un impegno ostico per i nostri ragazzi”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Avezzano rugby, Alessandro Seritti, in relazione alla partita di domenica che si svolgerà sul campo di Via dei gladioli, alle 13, contro la formazione siciliana che da inizio stagione ha dimostrato di essere una delle squadre più complete del girone. ” Sono sicuro – ha specificato Seritti – che l’impegno profuso in campo sarà massimo e venderanno cara la pelle”. Il weekend casalingo, però, inizierà sabato quando l’under 18 giallonera affronterà alle 15 l’Afragola rugby Napoli. domenica, invece, alle 11 l’under 16 di Luca Terrenzio alle 11 giocherà contro il Pomezia Torvaianica. Andranno in trasferta, infine, l’under 12 impegnata in un raggruppamento a Paganica e l’under 14 che affronterà fuori casa la Polisportiva Abruzzo rugby.