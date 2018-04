Corso di autodifesa per donne, giovedì in comune il dibattito sulla prevenzione

Tagliacozzo. L’assessore alle politiche sociali Manuela Marletta in collaborazione con Kushin kai e Dynamica presententano il “Corso di Autodifesa e Sicurezza Personale” presenterà giovedì 12 aprile il nuovo corso di autodifesa per donne. Interamente gratuito, sono previste 9 lezioni, cone tecniche e strategie per la difesa dalle aggressioni, a livello fisico, psicologico e verbale.

In tema di autodifesa un concetto molto importate è quello della prevenzione e per questo viene incluso negli studi di tali tecniche. La prevenzione serve ad evitare inutili situazioni di rischio per la persona.Spesso questo concetto non è compreso immediatamente da chi si avvicina per la prima volta allo studio di tali tecniche. La difesa personale deve quindi essere vista come una cultura di prevenzione adatta a tutti.