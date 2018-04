Elgi (M5S) punta il dito contro De Angelis: Comune di Avezzano ingessato, evidente la stasi che regna in municipio

Avezzano. “Non si comprende nemmeno cosa facciano in questo frangente alcune istituzioni, come la presidenza del Consiglio, che dovrebbero essere super partes”. Inizia così lo sfogo del consigliere comunale del M5S, Francesco Eligi, sulla situazione nel Comune di Avezzano. “Scoprire a mezzo stampa di un probabile Consiglio in data 24 aprile., ha risvolti che vanno ben oltre la semplice polemica, in quanto l’iter classico per indire Consiglio è tramite lo strumento della Riunione Capigruppo”, ha commentato Eligi, “è stata esautorata tutta l’opposizione, e, a quel che si evidenzia con la dissidenza dei “5 Civici”, anche una bella fetta di maggioranza.

Il sindaco De Angelis sta dimostrando tutta la sua incapacitá politica nel gestire una crisi che ha evidentemente sottovalutato. Il tanto decantato “Bene della Cittá” ha lasciato il posto ad una battaglia per ottenere piazzamenti in giunta senza esclusione di colpi. In scena manca totalmente l’intervento della presidente Iride Cosimati, che non sta tutelando affatto il diritto dei Consiglieri di essere informati, omettendo alcune azioni, tra le quali il non divulgare la lettera di un mese fa del Prefetto e simili, trasformandosi di fatto nella “longa mano” del sindaco.

Nel marasma piu’ totale c’è anche la questione Commissioni, che in più casi vedevano la loro presidenza affidata a Consiglieri decaduti dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Se tutto va bene, tra la stabilizzazione della maggioranza, il ripristino delle Commissioni, e la ripresa dei lavori, si arriverà alla pausa estiva. Alla ripresa, in autunno, saremo in piena campagna elettorale per le regionali, e pronti a vivere nuove e profonde frizioni”.