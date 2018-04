Oricola. Slitta di un mese la chiusura del cantiere del Comune di Oricola. Il nuovo municipio sorgerà a via Roma, dove un tempo si trovava la scuola primaria “Livio Mariani”. Per realizzarlo l’ente ha ricevuto 812mila euro da parte della Regione Abruzzo nell’abito degli interventi antisismici degli edifici pubblici. L’intervento è in fase di realizzazione da parte della Edil Legno srl di Roseto degli Abruzzi che ha richiesto 40 giorni in più per ultimare il lavoro.