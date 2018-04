Il presidente Mattarella a Tagliacozzo per i 750 anni dalla Battaglia tra Corradino di Svevia e d’Angiò

Tagliacozzo. Arriva Mattarella per i 750 anni dalla Battaglia tra Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò sui Campi Palentini, evento bellico che Dante Alighieri ha tramandato come Battaglia di Tagliacozzo, avvenuta il 23 agosto 1268. E’ stato Gianni Letta, investito ufficialmente dai primi cittadini, a farsi ambasciatore con il presidente Mattarella a cui è stato consegnato l’invito a visitare il territorio in occasione della ricorrenza. Il 23 febbraio scorso è stata consegnata all’ex sottosegretario alla presidenza del consiglio la lettera di invito firmata da Giovagnorio, dal sindaco di Scurcola Olimpia Morgante e dagli altri 37 primi cittadini marsicani e redatta a mano da una calligrafa su carta pergamena custodita in un folder di seta rossa, chiuso con nastro tricolore, e con la scritta in oro “I Sindaci della Marsica al Presidente della Repubblica”.

Anche il Consigliere per l’Informazione del Presidente della Repubblica, Gianfranco Astori, era stato informato dell’invito in un incontro al Quirinale qualche giorno prima, su iniziativa del professor Franco Salvatori. Gianni Letta si era detto da subito fiducioso che Mattarella potesse accogliere l’invito in un arco temporale che va dal 23 agosto 2018 al 23 agosto 2019. Così ha consegnato personalmente il plico e nel giro di un mese e mezzo è arrivata la risposta. La data scelta dal presidente non è ancora stata stabilità ma probabilmente sarà nel mese di settembre. “Verrò senz’altro”, ha detto Mattarella a Letta, “ho già deciso, ringrazia da parte mia i sindaci e annuncia che verrò volentieri nella bella terra della Marsica”. In un altro colloquio, nonostante gli impegni per la formazione di un nuovo governo, ha colto l’occasione dell’incontro con Letta per annunciargli che la visita si potrà svolgere probabilmente nel mese di settembre. Numerosi gli eventi previsti nel corso del 2018 e fino al 23 agosto 2019. Il 23 agosto prossimo è invece previsto un concerto inaugurale con l’esecuzione della nona sinfonia di Beethoven, un annullo filatelico, mostre convegni e altre manifestazioni legate a Dante Alighieri e alla battaglia di Tagliacozzo.